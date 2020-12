Об этом сообщает The New York Times.

Их оппоненты вышли на акцию в поддержку новоизбранного. Все закончилось столкновениями между различными политическими лагерями. По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения, один демонстрант – огнестрельное. Правоохранители задержали 23 протестующих.

По информации медиков, пострадавшие получили тяжелые травмы. Кроме того, небольшие ранения в ходе беспорядков получил один офицер полиции. Всего были госпитализированы восемь человек.

Stealing a Black Lives Matter banner. From a church. https://t.co/C4blgjBwFk — Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) December 13, 2020

This protester just shot a counter-protester as Antifa counter-protesters were walking protesters out to the parking lot. #Washington #portland #protest #olympia pic.twitter.com/gtThORFJan — Independent Media PDX (@NDpendentPDX) December 12, 2020

Good morning from the WA State Capitol in Olympia where several groups will be meeting this afternoon including Trump supporters and counter-protestors. A wedding party is here as some of the Trump supporters begin to arrive. #OlympiaProtest pic.twitter.com/zZQKLayTGs — Shauna Sowersby (@Shauna_Sowersby) December 12, 2020

HAPPENING NOW: Large crowds continue to gather in Washington DC to #StopTheSteal. The people of this country will not allow this election to be stolen!

pic.twitter.com/iDtA0F0PRi — Anne Elizabeth (@AnneElizabethUS) December 13, 2020

Отмечается, что в Олимпии был задержан подозреваемый в стрельбе. В полиции заявляют, что как сторонники, так и противники Трампа готовы к насилию.

In case you’re wondering right now, There was a second #Trump post-election match that took place this afternoon in Washington, DC. Hundreds of #ProTrump supporters had arrived in Freedom Plaza, chanting F*ck Antifa and USA on a short march from outside the Hotel Harrington. pic.twitter.com/tDprpdymjy — Anthony Buchanan (@anthonyscountry) December 12, 2020

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября. Подсчет голосов продолжался дольше, чем обычно, некоторые штаты даже перечисляли бюллетени. После всех бюрократических процедур победу таки объявили за Джозефом Байденом. Впрочем Дональд Трамп своего поражения не признает. А выборы называет сфальсифицированными. Хотя убедительных доказательств для этого не приводит.