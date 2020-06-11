Covid-19 Украина

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Бильдт предупредил Зеленского: ЕС примет меры в случае преследования Порошенко

Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко.

Четверг, 11 июня 2020, 18:44

Об этом написал экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт в Twitter.

Бильдт, комментируя вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко, предостерег нынешнего главу Украинского государства Владимира Зеленского от политического преследования оппонентов, как было во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

“Собирается ли Президент  Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, необходимо будет принять меры”, – заявил он.

По его словам, подобные действия бьют “в самое сердце отношений Украины и ЕС”.

Ранее бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Уолкер отреагировал на вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

  • 10 июня в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили пятому Президенту Украины Петру Порошенко о подозрении.
  • Пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчиваются политические преследования оппозиции.
  • Сотрудники госохраны в нарушение закона не пускали народных депутатов от “Европейской Солидарности” и адвокатов к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, к которой сегодня пришел пятый президент Украины Петр Порошенко.
Теги: Бильдт, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Петр Порошенко

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