Бильдт предупредил Зеленского: ЕС примет меры в случае преследования Порошенко

Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом написал экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт в Twitter.

Бильдт, комментируя вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко, предостерег нынешнего главу Украинского государства Владимира Зеленского от политического преследования оппонентов, как было во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

“Собирается ли Президент Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, необходимо будет принять меры”, – заявил он.

По его словам, подобные действия бьют “в самое сердце отношений Украины и ЕС”.

Ранее бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Уолкер отреагировал на вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.