Бильдт предупредил Зеленского: ЕС примет меры в случае преследования Порошенко

Об этом написал экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт в Twitter.
Бильдт, комментируя вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко, предостерег нынешнего главу Украинского государства Владимира Зеленского от политического преследования оппонентов, как было во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.
“Собирается ли Президент Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, необходимо будет принять меры”, – заявил он.
По его словам, подобные действия бьют “в самое сердце отношений Украины и ЕС”.
Ранее бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Уолкер отреагировал на вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.
- 10 июня в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили пятому Президенту Украины Петру Порошенко о подозрении.
- Пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчиваются политические преследования оппозиции.
- Сотрудники госохраны в нарушение закона не пускали народных депутатов от “Европейской Солидарности” и адвокатов к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, к которой сегодня пришел пятый президент Украины Петр Порошенко.