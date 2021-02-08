Двое полицейских из Черкасской области подозреваются в истязании мужчины с целью "выбить" из него признание в преступлении.

Об этом сообщили пресс-службы Госбюро расследований и ГУ Нацполиции в Черкасской области.

По версии следствия, в пятницу, 5 февраля, 28-летний пострадавший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в городе Городище. В гараж зашли оперативные работники полиции, которые доставили мужчину в отдел полиции.

Там двое старших участковых планировали получить от мужчины объяснения по поводу возможного совершения им краж. С целью получения признания в совершении преступлений полицейские начали бить гражданина, сломав об него железный стул.

После они надели на мужчину наручники и начали бить его руками, ногами, бутылкой с водой и шлангом от огнетушителя. Все это происходило в служебном кабинете. В результате мужчина получил ушибы мягких тканей лица, головы и спины, потерял несколько зубов.

В субботу, 6 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что избитый мужчина обратился в Городищенскую местную больницу. Там же он сообщил, что к избиению причастны полицейские.

Была проведена проверка, по результатам которой в воскресенье, 7 февраля, полицейским сообщили о подозрении в совершении пытки с целью получить от потерпевшего сведения и признания, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и полицейских, которым сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.