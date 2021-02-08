Об этом сообщили пресс-службы Госбюро расследований и ГУ Нацполиции в Черкасской области.
По версии следствия, в пятницу, 5 февраля, 28-летний пострадавший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в городе Городище. В гараж зашли оперативные работники полиции, которые доставили мужчину в отдел полиции.
Там двое старших участковых планировали получить от мужчины объяснения по поводу возможного совершения им краж. С целью получения признания в совершении преступлений полицейские начали бить гражданина, сломав об него железный стул.
После они надели на мужчину наручники и начали бить его руками, ногами, бутылкой с водой и шлангом от огнетушителя. Все это происходило в служебном кабинете. В результате мужчина получил ушибы мягких тканей лица, головы и спины, потерял несколько зубов.
В субботу, 6 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что избитый мужчина обратился в Городищенскую местную больницу. Там же он сообщил, что к избиению причастны полицейские.
Была проведена проверка, по результатам которой в воскресенье, 7 февраля, полицейским сообщили о подозрении в совершении пытки с целью получить от потерпевшего сведения и признания, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).
Начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и полицейских, которым сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
- Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 в Кагарлыке Киевской области, полицейские совершили преступление против женщины, которую вызвали в участок свидетелем. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.
- Расследование этого дела (вероятно, на фоне резонанса вокруг него) было завершено довольно быстро: уже в ноябре правоохранители готовились передавать его в суд.
- Этот вопиющий (однако не исключительный случай) помог разгореться дискуссии о необходимости отстранения от должности министра-рекордсмена Арсена Авакова. В городах Украины прошли многочисленные акции протеста, однако Аваков остался в должности.