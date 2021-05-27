Білий дім завершує підготовку зустрічі президента США Джо Байдена з королевою Єлизаветою II, яка має відбутися в наступному місяці.

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на інформацію офіційного представника.

За словами чиновника, Білий дім і Букінгемський палац планують, що Байден і королева зустрінуться у Великій Британії, перш ніж він попрямує на саміт НАТО 14 червня. Очікується, що до зустрічі приєднається перша леді Джилл Байден.

Це буде перша поїздка Байдена за межі США з початку його президентського терміну.

Зустріч з королевою зробить Байдена 13-м президентом Америки, з яким вона зустрічалася. Єдиним президентом, з яким Єлизавета не зустрічалася за час свого 69-річного правління, був Ліндон Б. Джонсон, який не відвідував Британію під час свого перебування при владі.

Останнім президентом Америки, з яким зустрічалася королева, був Дональд Трамп, а першим – Гаррі Трумен, хоча в той час вона була принцесою і зійшла на трон в наступному році.