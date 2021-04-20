Білий дім підтримав пропозицію зробити Вашингтон 51-м штатом

Адміністрація президента США До Байдена підтримала пропозицію демократів зробити Вашингтон (округ Колумбія) 51-м американським штатом.

Про це повідомляє CNBC.

На території Вашингтону проживають близько 700 тисяч громадян. Конгрес повинен забезпечити швидкий та продуманий перехід до статусу штату.

Наразі у Вашингтону немає повного представництва при голосуванні у Палаті представників та Сенаті.

Палата представників збирається проголосувати за рішення надати Вашингтону такі ж умови, як й іншим штатам. Білий дім висловив повну підтримку з цього приводу.

Ймовірно, зо закон HR 51 ухвалять в Палаті представників, однак можуть виникнути проблеми в Сенаті, де більшість у республіканців. Потрібно буде знайти 60 голосів, аби Вашингтон став 51-м американським штатом.

Елеонора Холмс Нортон, делегат Вашингтона від Демократичної партії в Палаті представників і спонсор законопроєкту сказала, що представники цієї місцевості заслуговують “виборчого представництва в Конгресі й повного місцевого самоврядування”.

За результатами референдуму, який проводився одночасно з виборами президента США 8 листопада 2016 року, було прийнято рішення про надання округу Колумбія статусу штату США. Дане рішення має бути розглянуто Конгресом США. 26 червня 2020 Палата представників США проголосувала за надання округу статусу штату. Це рішення має бути затверджене Сенатом.

Як відомо, США мають федеративну форму устрою, адміністративно діляться на 50 штатів і федеральний округ Колумбія.

Право голосу громадян в окрузі Колумбія відрізняється від прав громадян у 50 штатах США. Конституція країни надає кожному штату право голосу в обох палатах Конгресу США. Будучи федеральною столицею, округ Колумбія вважається особливим федеральним округом США, а не штатом, і тому не має представництва в Конгресі.

У Палаті представників округ представлений делегатом, який може голосувати тільки з процедурних питань, а також у комітетах Конгресу. Жителі округу Колумбія не мають представництва в Сенаті.

Варто відзначити, що на статус 51-го штату США претендувало і Пуерто-Ріко (залежна від США територія зі статусом “неінкорпорованої організованою території” – знаходиться під управлінням США, але не є їх невід’ємною частиною). З цього питання вже кілька разів проводилися референдуми серед пуерторіканців.