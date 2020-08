Белый дом просит суд отклонить иск крупных соцсетей против указа Трампа

С копией ходатайства ознакомилось агентство Reuters.

Иск против указа Трампа был подан в июне Центром демократии и технологий (CDT), находящейся в Вашингтоне технической группой, финансируемой Facebook Inc, Google Alphabet Inc. и Twitter Inc. Он стал первым серьезным юридическим испытанием директивы президента Дональда Трампа.

В мае Трамп издал указ против компаний, занимающихся социальными сетями, пытаясь регулировать платформы, на которых его критиковали.

Трамп пригрозил отменить или ослабить закон, известный как Раздел 230, который защищает интернет-компании от судебных разбирательств относительно контента, размещенного пользователями.

Предыстория

26 мая 2020 года между Трампом и Twitter возник конфликт, администрация которого подвергла процедуре проверки фактов два твита президента США, после которой они были помечены как “вводящие в заблуждение”. Трамп заявил, что “Twitter полностью подавляет свободу слова”.

В твитах Трампа шла речь о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которую планируют власти штата Калифорния. Подобная практика грозит “подтасовкой” результатов голосования, написал президент США.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что “реагировать на проверку фактов введением цензуры – несоразмерная реакция администрации”. Twitter тогда никак не прокомментировал намерение Трампа. Google также не отреагировал на происходящее.

28 мая 2020 года президент США Дональд Трамп подписал специальный указ о регулировании социальных сетей.

На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Акта о соблюдении приличий в СМИ. Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как площадки для размещения контента, снимая с них ответственность за содержание публикаций.

Иск против указа Трампа

В иске CDT утверждалось, что распоряжение Трампа о социальных сетях нарушает права компаний, работающих в социальных сетях, и ограничивает свободу высказывания в Интернете.

Администрация Трампа утверждает, что указ касается только государственных учреждений, а не частных компаний.

“Оспариваемый здесь технический документ не налагает никаких обязательств на какую-либо частную компанию… Он дает указание должностным лицам предпринять меры для изучения того, проявили ли крупные социальные сети политическую предвзятость при модерировании контента”, – говорится в ходатайстве, поданном Министерством юстиции в Окружной суд США округа Колумбия.

Эйвери Гардинер, главный юрисконсульт CDT, назвал указ Трампа “неконституционным”.

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что поданный ранее иск против указа Трампа, “не является юридическим обоснованным”.

В Министерстве юстиции США пока не прокомментировали ходатайство.

Twitter назвал указ Трампа “политизированным подходом к историческому закону”.