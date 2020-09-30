Белый дом отправит губернаторам штатов 150 миллионов быстрых тестов на коронавирус. Тесты, в частности, передадут в школы.

Об этом сказано на сайте администрации президента США.

Быстрый тест от компании Abbott, размером с банковскую карту, показывает – болен ли человек коронавирусом. Узнать результат можно через 15 минут. Для этого не нужно отправлять тест в лабораторию.

Тесты отправят губернаторам, а те распределят их по школам, а также передадут в более отдаленные города, где есть трудности с медицинским обслуживанием.

По словам разработчиков, такие тесты показывают точный результат в первые семь дней появления симптомов.

“Проще быть не может. Надо капнуть 6 капель специального вещества на этот кусок бумаги. Далее ватной палочкой берем образцы из носа. Не надо глубоко засовывать палочку, почти в мозг, как было раньше. Все просто. Затем коснуться палочкой раствора, прокрутить три раза. Далее ждете 15 минут результат”, – пояснили в министерстве здравоохранения США.

Что касается распределения тестов, 18 миллионов передадут в дома престарелых, 15 миллионов – арендаторам жилья, 10 миллионов – тем, кто ухаживает за больными, около миллиона – для колледжей и университетов где учатся, преимущественно, темнокожие студенты.

На сегодняшний день в США сделали уже свыше 100 миллионов тестов.