Об этом сообщается на сайте американской Геологической службы.

“Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 41 км от Сэнд Поинт, Аляска”, – говорится в сообщении.

При этом сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине в 40,3 километра. Данное землетрясение произошло по киевскому времени в 12:12.

На данный момент о пострадавших или причиненном ущербе не сообщается.

До этого, 22 июля, недалеко от берега Аляски уже произошло землетрясение, магнитуда которого составляла 7,8 балла. А вчера, 28 июля, в том же районе произошло землетрясение магнитудой в 6,1 балла.