Об этом сообщили на странице Северного командования ВС США в Twitter.
В сообщении указали, что российская субмарина находится не в американских территориальных водах, но за подлодкой внимательно наблюдают. Военные не исключают вероятность, что на корабле произошла авария и понадобится помощь.
“Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски”, — сказано в сообщении.
До этого в СМИ появлялись сообщения о том, Россия значительно увеличила количество своих фрегатов и новейших подводных лодок в акватории Черного моря.
- В октябре сообщалось, что Российская Федерация проводит масштабную военную операцию с использованием 10 подводных лодок, из которых 8 – атомные.