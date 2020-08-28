У берегов Аляски зафиксировали российскую подводную лодку. На тот момент она была в международных водах и не представляла опасности.

Об этом сообщили на странице Северного командования ВС США в Twitter.

В сообщении указали, что российская субмарина находится не в американских территориальных водах, но за подлодкой внимательно наблюдают. Военные не исключают вероятность, что на корабле произошла авария и понадобится помощь.

“Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски”, — сказано в сообщении.

До этого в СМИ появлялись сообщения о том, Россия значительно увеличила количество своих фрегатов и новейших подводных лодок в акватории Черного моря.