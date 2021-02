Об этом, в частности, сообщают информационные агентства ВВС, Reuters, Kyodo.

Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло в 23:08 по местному времени на глубине 60 км в Тихом океане, у восточного побережья Японии.

Сильные подземные толчки ощущались в столице страны – Токио.

Угрозы цунами объявлено не было.

Известно, что в результате землетрясения получили ранения около 50 человек.

Почти миллион домов были обесточены. Согласно заявлениям местных властей, в какой-то момент около 950 000 домов остались без электричества, так как некоторые тепловые электростанции в стране вышли из строя.

Атомные электростанции, расположенные в близлежащих районах, не пострадали.

Стоит отметить, что сегодняшнее землетрясение произошло в префектуре Фукусима всего за несколько недель до 10-й годовщины землетрясения 11 марта 2011 года, которое опустошило северо-восток Японии и вызвало мощное цунами. Сила толчков тогда составила 9 баллов.

Жертвами стихии тогда стали более 18 000 человек. А на затопленной АЭС “Фукусима-1” произошел выброс радиации, что повлекло за собой крупнейшую ядерную катастрофу (самую серьезную со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года).

По данным Японского метеорологического агентства, сегодняшнее землетрясение стало самым сильным у северо-восточного побережья страны с 2011 года. В агентстве считает, что речь идет о афтершоке землетрясения 2011 года.

Афтершок – подземные толчки, которые наступают через некоторое время после более мощного землетрясения (афтершоки могут возникать в течение длительного периода времени).

Как отмечает агентство Reuters, землетрясения обычны для Японии, одного из самых сейсмически активных регионов мира. На Японию приходится около 20% землетрясений в мире силой 6 баллов и выше.

RAW: A strong earthquake with a magnitude of 7.1 hit off the coast of eastern Japan, shaking buildings and triggering widespread power blackouts. pic.twitter.com/5GMK0R0MpT

Powerful #Earthquake Strikes #Japan

The epicenter of the quake was off the coast of #Fukushima Prefecture, the site of a massive earthquake and tsunami in 2011 that killed thousands and caused meltdowns at a nuclear plant.

pic.twitter.com/eKl8Fqet6l

— World eNews (@socialbook1) February 13, 2021