Об этом сообщает газета Le Mauricien.
Спасатели уже подцепили буксиры на носовую часть судна и начали ее транспортировку к месту затопления в океане. Оно находится не менее чем в тысяче километров от Маврикия.
Сообщается, что кормовая часть судна на данный момент остается на рифе.
До этого премьер-министр Маврикя объявил, что почти всё оставшееся на судне топливо уже было откачано. Он заявил, что такие меры должны предотвратить повторное разливание нефти и загрязнение вод.
25 июля сухогруз Wakashio с 4 тысячами тонн нефтепродуктов на борту сел на мель на прибрежном рифе в районе морского заповедника Blue Bay.
5 августа в обшивке судна образовалась пробоина, из которой вылилось около 1 тысячи тонн нефтепродуктов.
6 августа правительство Маврикия объявило режим чрезвычайной ситуации и обратилось в ООН с просьбой о срочной помощи. Власти попросили направить в страну специалистов, а также оборудование по очистке морской воды от нефти.
- В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”. В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.