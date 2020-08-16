Об этом сообщает газета Le Mauricien.

Спасатели уже подцепили буксиры на носовую часть судна и начали ее транспортировку к месту затопления в океане. Оно находится не менее чем в тысяче километров от Маврикия.

Сообщается, что кормовая часть судна на данный момент остается на рифе.

До этого премьер-министр Маврикя объявил, что почти всё оставшееся на судне топливо уже было откачано. Он заявил, что такие меры должны предотвратить повторное разливание нефти и загрязнение вод.

25 июля сухогруз Wakashio с 4 тысячами тонн нефтепродуктов на борту сел на мель на прибрежном рифе в районе морского заповедника Blue Bay.

5 августа в обшивке судна образовалась пробоина, из которой вылилось около 1 тысячи тонн нефтепродуктов.

6 августа правительство Маврикия объявило режим чрезвычайной ситуации и обратилось в ООН с просьбой о срочной помощи. Власти попросили направить в страну специалистов, а также оборудование по очистке морской воды от нефти.