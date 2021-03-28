Об этом сообщает Reuters.
Предполагается, что два террориста-смертника взорвали себя в первый день Пасхальной Страстной недели.
Полиция сообщила, что прихожане находились внутри церкви во время взрыва.
На данный момент власти выясняют, выходцами каких радикальных сетей были террористы, и было ли это нападение связано с недавними арестами подозреваемых боевиков.
В январе подразделение по борьбе с терроризмом совершило налет на укрытие боевиков в Макассаре и убило двух мужчин, подозреваемых полицией в причастности к двойным взрывам в филиппинской церкви в 2019 году, в результате которых погибло более 20 человек.
Бой Рафли Амар, глава Национального агентства по борьбе с терроризмом, назвал воскресную атаку террористическим актом.
Мэр Макассара Дэнни Поманто сказал, что взрыв мог привести к гораздо большим жертвам, если бы он произошел у главных ворот церкви, а не у бокового входа.
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— KOMPAS TV (@KompasTV) March 28, 2021
- 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.