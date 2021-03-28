Возле католической церкви в индонезийском городе Макассар произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали 14 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что два террориста-смертника взорвали себя в первый день Пасхальной Страстной недели.

Полиция сообщила, что прихожане находились внутри церкви во время взрыва.

На данный момент власти выясняют, выходцами каких радикальных сетей были террористы, и было ли это нападение связано с недавними арестами подозреваемых боевиков.

В январе подразделение по борьбе с терроризмом совершило налет на укрытие боевиков в Макассаре и убило двух мужчин, подозреваемых полицией в причастности к двойным взрывам в филиппинской церкви в 2019 году, в результате которых погибло более 20 человек.

Бой Рафли Амар, глава Национального агентства по борьбе с терроризмом, назвал воскресную атаку террористическим актом.

Мэр Макассара Дэнни Поманто сказал, что взрыв мог привести к гораздо большим жертвам, если бы он произошел у главных ворот церкви, а не у бокового входа.

Link Breaking News Ledakan Gereja Katedral Makassar, Laporan Langsung di Lokasi https://t.co/UYqKRvGfch pic.twitter.com/nvlAVdabbB — KOMPAS TV (@KompasTV) March 28, 2021