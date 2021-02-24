У Одесского СИЗО активисты жгли файеры и обклеили стену плакатами со Стерненко

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В одесское СИЗО приехали около трех десятков одесситов. Перед этим они провели акцию протеста возле Дюка.

Митингующие жгли файеры и выкрикивали “Руки прочь от Стерненко”.

В Одесі люди вийшли на акцію підтримки Стерненка:

Участники акции также разрисовали забор СИЗО трафаретами с изображением Стерненко и надписью “Руки прочь от Стерненко”.

Фото: #Буквы

Акция в поддержку Стерненко

В 20:00 на улице Банковой в Киеве началась многосотенная акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. #Буквы вели онлайновую трансляцию с митинга.

На место было стянуто немало силовиков. Кордон правоохранителей блокировал доступ протестующих в Офис президента, активисты время от времени пытались прорваться через него и требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Однако силовики оттесняли их, в частности, применяя газ.

В течение 3 часов, которые длилась акция на Банковой, между протестующими и правоохранителями возникали стычки. Активисты забрасывали стражей порядка файерами и снегом, петардами.

Около 21:30 начали появляться сообщения о первых пострадавших и задержанных во время акции.

Одновременно акции протеста проходили во Львове, Одессе, Ровно, Житомире и других городах Украины.

Заключение Стерненко

Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.