Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Возле Офиса президента поставили фотозону и праздничную локацию ко дню влюбленных – палатку в красно-розовых цветах с надписями “love”.
Внутри палатки расположены карнизы для “замков любви”, на которых пара может написать свои имена и цеплять в палатке.
Замки выдают всем желающим бесплатно.
“Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам”, – рассказал работник локации.
Праздничная локация расположена на том же месте, где раньше была резиденция Святого Николая.
- 14 февраля, влюбленные во всем мире отмечают День святого Валентина. Этот праздник окутан многочисленными легендами и мифами. #Буквы собрали интересные факты об истории и традициях дня всех влюбленных.