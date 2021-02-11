В Киеве возле Офиса президента на улице Банковой появилась локация ко Дню влюбленных - "домик любви".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Возле Офиса президента поставили фотозону и праздничную локацию ко дню влюбленных – палатку в красно-розовых цветах с надписями “love”.

Внутри палатки расположены карнизы для “замков любви”, на которых пара может написать свои имена и цеплять в палатке.

Замки выдают всем желающим бесплатно.

“Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам”, – рассказал работник локации.

Праздничная локация расположена на том же месте, где раньше была резиденция Святого Николая.