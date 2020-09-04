Об этом сообщает Reuters.
В сообщении сказано, что аммиачную селитру нашли возле девятого въезда в порт Бейрута. Ее обнаружили армейские инженеры.
В целом, военные нашли 4,35 тонны нитрата аммония.
Это не первая подобная находка в Бейруте уже после взрыва в августе.
Ранее стало известно, что в порту военные нашли еще 79 контейнеров с химикатами.
- 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился предоставить гуманитарную помощь Ливану.