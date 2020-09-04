В столице Ливана, Бейруте, неподалеку порта нашли более четырех тонн аммиачной селитры около. Взрывоопасное вещество обнаружили военные.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении сказано, что аммиачную селитру нашли возле девятого въезда в порт Бейрута. Ее обнаружили армейские инженеры.

В целом, военные нашли 4,35 тонны нитрата аммония.

Это не первая подобная находка в Бейруте уже после взрыва в августе.

Ранее стало известно, что в порту военные нашли еще 79 контейнеров с химикатами.