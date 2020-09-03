Об этом сообщают #Буквы.
Около 17 часов в четверг, 3 сентября, на улице ул. Сикорского, 4, недалеко от здания посольства США, произошел пожар.
По информации ГСЧС, загорелась квартира на 24 этаже 25-этажного ЖК “Зеленый остров 2”. Ее владелец спасен.
Как сообщают очевидцы, тушение пожара осложняет то, что пожарные краны не достают до этого этажа. Кроме того, припаркованные у ЖК авто мешали проезду пожарных.
Сейчас в ликвидации огня привлечено 43 работника ГСЧС и 11 единиц техники.
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Вечером среды, 2 сентября, в новостройке ЖК Taryan Towers на улице Иоанна Павла II, 12 в Печерском районе Киева произошел пожар.