В Шевченковском районе Киева загорелась квартира в 25-этажном ЖК "Зеленый остров 2".

Об этом сообщают #Буквы.

Около 17 часов в четверг, 3 сентября, на улице ул. Сикорского, 4, недалеко от здания посольства США, произошел пожар.

По информации ГСЧС, загорелась квартира на 24 этаже 25-этажного ЖК “Зеленый остров 2”. Ее владелец спасен.

Как сообщают очевидцы, тушение пожара осложняет то, что пожарные краны не достают до этого этажа. Кроме того, припаркованные у ЖК авто мешали проезду пожарных.

Сейчас в ликвидации огня привлечено 43 работника ГСЧС и 11 единиц техники.