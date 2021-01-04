Возле станции «Академик Вернадский» откололся ледник размером с 7-этажку

Об этом в Facebook сообщил Национальный антарктический научный центр.
По его данным, в этом районе скол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет примерно 20 метров – почти как 7-этажный дом, а ширина – 5 метров.
Исследователи отметили, что трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые регулярно наблюдали за ледником.
Отмечается, что украинские полярники постоянно изучают естественный лед в Антарктиде.
“Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и прочее. Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или луговик, “рассказывают” об изменениях климата во всем мире”, – отметили в научном центре.
- На острове Питерман, находящемся в Антарктиде, настоящий бэби-бум. У пингвинов и синеглазых бакланов появилось потомство.
- В голландском зоопарке DierenPark Amersfoort пара пингвинов-геев похитила яйца пары пингвинов-лесбиянок. В своем непрекращающемся стремлении вырастить птенца эта пара африканских пингвинов-самцов получила известность в прошлом году из-за кражи яйца у гетеросексуальной пары пингвинов.