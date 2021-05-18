Біля берегів Тунісу затонув човен, на котрому могло бути 90 нелегальних мігрантів з Бангладешу. 33 з них вдалося врятуватися, близько 50 могли затонути.

Про це повідомляє The Guardian.

Рятувальники знайшли 33 нелегалів, які вчепилися за нафтову платформу в Середземному морі.

В Міністерстві оборони Тунісу підтвердили цю інформацію, додавши, що мігранти намагалися потрапити через море з Лівію до Європи.

“Врятувалося 33 особи, очевидно, з Бангладеш… Як мінімум 50 зникли безвісти”, – сказав прессекретар Міжнародної організації з міграції (МОМ) Флавіо Ді Джакомо.

Човен, на якому було понад 90 осіб, вийшов в море в неділю з лівійського порту Зувар.

Яка причина того, що човен затонув – невідомо. Як правило, нелегальні мігранти часто пливуть на перевантажених суднах та в нічний час чи негоду, аби не потрапити на очі береговій охороні.

За офіційними даними ООН, у 2020 році в водах Середземного моря загинули понад 1,2 тис. мігрантів. Більшість з них пропливла більш ніж половину шляху. Як правило, нелегальні мігранти збираються в Лівії, а звідти їх морем відправляють до Європи.