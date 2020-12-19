У побережья Нигерии пираты взяли в плен 6 украинских моряков

В Гвинейском заливе у побережья Нигерии вооруженные пираты атаковали албанское судно Stevia, захватив в плен восемь членов экипажа, среди которых шестеро украинцев.

Соответствующее сообщение со ссылкой на дочь одного из захваченных моряков было опубликовано на морском портала Seafarers Journal в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел еще 16 декабря, однако официальную информацию судовладелец до сих пор не обнародовал.

“Обращаюсь к вам за помощью. В Нигерии были взяты в плен 8 человек (6 украинцев) с сухогруза Stevia, хозяевами которого с мая 2020 стали албанцы. Среди заложников мой папа – Резниченко Семен Иванович (40 лет), старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны”, – рассказала дочь украинского моряка.

Несмотря на отсутствие точной информации о захваченных, девушка назвала должности украинцев, оказавшихся в плену. Так, по ее словам, заложниками пиратов стали капитан судна, два его помощника, старший механик, электромеханик и вайпер.

Кроме них в плену находятся также два гражданина Албании.

Также девушка добавила, что сторона судовладельца и агента никакой информации о чрезвычайной ситуации не дает, с родственниками на связь не выходит, на письма, сообщения, звонки не отвечает. У родственников моряков нет никакой информации о своих близких и состояние их здоровья.

В Министерстве иностранных дел агентству “Укринформ” подтвердили захват пиратами шестерых украинских моряков с судна Stevia у берегов Нигерии.

“Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен были захвачены 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины”, – сказал он.

По его словам, судовладельцем является албанская компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств, заверил представитель ведомства.