Об этом сообщает румынский портал Hotnews.ro.
Корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта в Ростове-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца. Экипаж корабля состоял из 13 граждан Украины (12 мужчина и одна женщина).
Инцидент произошел в Черном море, на расстоянии примерно 70 морских миль от Констанца.
По предварительным данным, два человека погибли.
Как сообщает компания Grup Servicii Petroliere, на данный момент спасены 10 человек, которые находятся в госпитале корабля GSP Falcon и получают необходимую помощь.
Одного члена экипажа пока не нашли, спасательная операция продолжается.
По данным агентства Agerpres, судно принадлежало российской компании, однако в пресс-службе Росморречфлота это опровергли.
Общая грузоподъемность судна составляла 3500 тонн, а длина – 114 метров. Volgo Balt 179 был построен в 1973 году.
- Ранее сообщалось, что в районе северной турецкой провинции Бартын затонуло грузовое судно “Арвин”, которое шло под флагом Палау, а среди членов экипажа есть украинцы.