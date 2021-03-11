У берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179. Все 13 членов экипажа — 12 мужчин и одна женщина — граждане Украины. Как минимум два человека погибли.

Об этом сообщает румынский портал Hotnews.ro.

Корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта в Ростове-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца. Экипаж корабля состоял из 13 граждан Украины (12 мужчина и одна женщина).

Инцидент произошел в Черном море, на расстоянии примерно 70 морских миль от Констанца.

По предварительным данным, два человека погибли.

Как сообщает компания Grup Servicii Petroliere, на данный момент спасены 10 человек, которые находятся в госпитале корабля GSP Falcon и получают необходимую помощь.

Одного члена экипажа пока не нашли, спасательная операция продолжается.

По данным агентства Agerpres, судно принадлежало российской компании, однако в пресс-службе Росморречфлота это опровергли.

Общая грузоподъемность судна составляла 3500 тонн, а длина – 114 метров. Volgo Balt 179 был построен в 1973 году.