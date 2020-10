Об этом сообщает британское агентство ВВС.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,0 ощущалось даже в Афинах и Стамбуле.

Турецкие власти оценивают силу землетрясения в 6,6 балла. В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья провинции Измир.

Подземные толчки ощущались на территории нескольких турецких провинций. Больше всех пострадал город Измир, где были разрушены не менее 20 зданий. В результате люди оказались в ловушке под завалами, сообщает агентство Reuters. Напуганные подземными толчками жители в панике выбегали на улицы.

VIDEO — Building seen crumbling after strong earthquake in western Turkey’s Izmir https://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/qaMzjQ69C2

В данный момент известно, что в Измире четыре человека погибли и 120 получили ранения (об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа).

На фото с места происшествия видно, как в городе под завалами ищут выживших.

Есть информация, что подземные толчки спровоцировали мини-цунами, которое затопило Измир и порт греческого острова Самос. Землетрясение также повредило ряд зданий на острове. Местных жителей призвали держаться подальше от прибрежных районов.

Землетрясение ощущалось также на греческом острове Крит.

Стоит отметить, что и Турция, и Греция расположены на линиях тектонических разломов, и землетрясения в этом регионе являются обычным явлением.

Например, в 1999 году сильное землетрясение, обрушившееся на турецкий город Измит, унесло жизни около 17 000 человек.

В 2011 году в результате землетрясения в турецком городе Ван на востоке страны погибло более 500 человек.

Listen to the shoutings of the people, after a earthquake, when a man asks ‘is there anybody out there?’ #izmir #deprem pic.twitter.com/MF8llKf8bO

