Миллиардер Билл Гейтс заявил, что реакция на COVID-19 в США сталкивается с антимасочными настроениями гораздо чаще, чем в других странах часто из-за "нынешнего руководства" государства.

Об этом Гейтс заявил во время виртуальной конференции Dealbook.

“Я не ожидал, что ношение маски вызовет споры”, – сказал он.

Гейтс выразил удивление по поводу широкого сопротивления мероприятиям общественного здравоохранения в Соединенных Штатах.

“Дело в том, что в США скептически относятся к маске или считают, что это политический акт, гораздо хуже чем, в других странах. И это через наше нынешнее руководство ли это через наш индивидуальный взгляд на вещи? Я думаю, это сложно объяснить. Я не ожидал, что ношение маски вызовет споры. Я не ожидал, что администрация найдет дикую мысль из возможных и выложит эту мысль относительно коронавируса как лидер целевой группы. Так что эта штука полна сюрпризов. Но вы знаете, что люди действительно хотят защитить себя. Они действительно хотят защитить своих родителей, бабушек и дедушек. Я надеюсь, что мы удивлены ростом спроса на вакцину”, – заявил Гейтс.

Его организация работала над разработкой вакцины до пандемии. Однако реакция, когда его фонд присоединился к разработке вакцины против коронавируса, не всегда была положительной. Он выразил обеспокоенность по поводу распространенных теорий заговора о его финансовой заинтересованности в разработке вакцины, заявив: “Они не соответствуют действительности”.