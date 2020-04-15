Об этом он написал в Twitter.
“Приостановление финансирования Всемирной организации здравоохранения во время мирового кризиса здравоохранения также опасно, как это и звучит. Их работа замедляет распространение COVID-19, и если эта работа будет приостановлена, никакая другая организация не сможет их заменить”, – заявил он.
Гейтс также отметил, что сегодня мир нуждается в ВОЗ больше, чем когда-либо.
- Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за возможного сокрытия фактов о распространении коронавируса на ранних этапах. Трамп считает, что если бы ВОЗ заранее сообщила миру о важности противоэпидемических мер в связи с распространением коронавируса, то пандемии можно было бы избежать.