Известный американский предприниматель и общественный деятель, миллиардер Билл Гейтс рассказал, что нужно делать для эффективной борьбы с коронавирусом.

Обращение Гейтса было опубликовано в американском издании The Washington Post.

По мнению миллиардера, Соединенные Штаты на данный момент уже упустили момент опередить распространение COVID-19.

“Но окно для принятия важных решений не закрылось. То, что мы и наши лидеры делаем сейчас, будет иметь огромное влияние на то, как скоро число случаев заболевания начнет снижаться, как долго экономика останется закрытой и скольки американцам придется похоронить любимого из-за COVID-19″, – пишет он.

По словам Билла Гейтса, штаты и округа страны должны закрыться.

“Люди могут свободно перемещаться через государственные границы, так же как и вирус. Лидерам страны должно быть ясно: закрытие везде означает закрытие везде. Пока количество случаев заболевания не начнет сокращаться по всей Америке – что может занять 10 недель или более”, – заявил он.

Также предприниматель считает, что правительство должно активизировать тестирование и сделать доступным значительно большее количество тестов.

“Мы должны также быстро определить потенциальных добровольцев для клинических испытаний и с уверенностью знать, когда пришло время вернуться к нормальной жизни. Есть хорошие примеры для подражания: штат Нью-Йорк недавно расширил свои возможности до более чем 20 000 тестов в день”, – поясняет Гейтс.

По словам миллиардера, в данный момент в стране пока не могут точно определить количество случаев коронавируса и направление динамики дальнейшего развития эпидемии. Билл Гейтс считает, что первыми проверять на вирус должны медицинских работников и людей, которые по своей рабочей специальности оказывают другим первую помощь.

“Нужен основанный на данных подход к разработке методов лечения и вакцины. Мы должны проводить быстрые испытания с участием различных кандидатов и информировать общественность о результатах. Как только мы получим безопасное и эффективное лечение, мы должны обеспечить, чтобы первые дозы были предоставлены нуждающимся людям”, – добавил он.



Предприниматель также подчеркнул, что в будущем для эффективного лечения коронавируса миру потребуются миллиарды доз вакцины.

“Мы можем начать сейчас со строительства объектов, где будут производиться эти вакцины. Частные компании не могут принять такой риск, но федеральное правительство может”, – написал Билл Гейтс.

