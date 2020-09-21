Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году.

Об этом он заявил интервью телеканалу Fox.

“Конец эпидемии в лучшем случае наступит, вероятно, в 2022 году. Но в течение 2021 года мы сможем снизить показатели распространения вируса, если подойдем к мерам борьбы глобально. Слава богу, технология вакцины уже есть, поступило финансирование, компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично считаю, что это не будет длиться вечно”, — сказал Гейтс.

Он добавил, что США смогут вернуться к нормальной жизни уже летом 2021 года благодаря прогрессу, достигнутому в области разработки вакцин.

В то же время, Гейтс подчеркнул, что разочарован тем, что США не прилагают усилий для производства и распространения вакцин в бедных странах. По его словам, только подавление болезни во всем мире может гарантировать, что пандемия не будет постоянно возвращаться в Америку.