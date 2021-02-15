Миллиардер и основатель Microsoft считает, что остановить пандемию "очень и очень легко" по сравнению с решением проблемы изменения климата на планете.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам миллиардера, решение проблемы изменения климата было бы “самым удивительным, что когда-либо делало человечество”.

“Следует обратить внимание на два числа – 51 и 0. 51 млрд – именно столько тонн парниковых газов попадает в атмосферу каждый год. Ноль – это то, к чему нам нужно стремиться”, – сказал Гейтс.

Билл Гейтс сосредоточен на том, как технологии могут помочь человечеству достичь этой цели.

Возобновляемые источники, такие как ветер и солнце, могут помочь декарбонизировать электричество. Но, по словам Гейтса, это менее 30% от общего объема выбросов.

Нам также придется декарбонизировать остальные 70% выбросов – а это мировое производство стали, цементи, транспортные системы, производство удобрений и многое, многое другое.

На данный момент у человечества просто нет способов сделать это.

Билл Гейтс утверждает, что решением проблемы климата должны заниматься в первую очередь мировые правительства. На данный момент экономическая система не учитывает реальную стоимость использования ископаемого топлива.

Большинство пользователей ничего не платят за ущерб, нанесенный окружающей среде из-за использования бензина, угля или газа для производства электричества.

Вот почему, говорит Гейтс, правительства должны вмешаться.

“Нам нужны ценовые сигналы, чтобы сообщить частному сектору, что мы хотим экологически чистые продукты”, – сказал он.

Гейтс утверждает, что для этого потребуются огромные инвестиции со стороны правительств в исследования и разработки, а также поддержка, позволяющая рынку новых продуктов и технологий расти и тем самым способствовать снижению цен.

Билл Гейтс уверяет, что будет невозможно избежать катастрофы, особенно для тех, кто живет недалеко от экватора, если правительства всего мира не начнут действовать. Кроме того, Республиканская партия в Америке должна признать важность борьбы с изменением климата.

Как пишет BBC, Гейтсу по-прежнему нравятся атрибуты жизни миллиардера.

Он использует частные самолеты, но уверяет, что они работают на биотопливе – авиационном топливе, производимом из растительных продуктов.

“Я плачу в три раза больше за авиационное топливо… Более 7 миллионов долларов в год на все мои расходы”, – сказал он.

При этом Гейтс считает, что не следует отказываться от авиаполетов, просто должно быть “авиационное топливо, которое не требует больших дополнительных затрат и будет с нулевым уровнем выбросов, и это должно быть биотопливо или электрическое топливо, или, возможно, использование “зеленого” водорода”.

Что касается COVID-19, то теоретиков заговора о коронавирусе Билл Гейтс стал чем-то вроде призрака.

Его обвиняли во всем: от создания вируса в секретной лаборатории в рамках проекта глобальной элиты по уменьшению населения мира до использования вакцинации для вживления микрочипов в людей, чтобы отслеживать и контролировать их.

Ранее основатель корпорации Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс отреагировал на слухи о своей причастности к пандемии COVID-19. Также он предупредил, что распространение недостоверных фактов о вакцинации может продолжить эпидемии коронавируса.

Сам Гейтс смеется, когда его об этом спрашивают.

“Зачем мне отслеживать людей? Знаете, меня просто не очень интересует, куда люди идут”.

По его словам, людям становится скучно, когда он говорит о туберкулезе и малярии на коктейльных вечеринках, так что теории заговора о COVID-19 – это реальное отличие от того, что он называет “обычной безвестностью в работе с инфекционными заболеваниями”.

Гейтс считает, что мир находится на решающем этапе дебатов о климате.