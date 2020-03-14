Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь миллиардер планирует продолжать сотрудничать с гендиректором компании и ее техническим руководителем.

В компании пояснили, что такое решение – процессуальное, поскольку фактически, Билл Гейтс не участвовал в управлении корпорацией еще с 2008 года. В то время он принял решение заниматься благотворительностью.

“Microsoft всегда будет важной частью работы моей жизни, и я буду продолжать заниматься с Satya и техническое руководство, чтобы помочь сформировать видение и достижения амбициозных целей компании. Я чувствую себя более оптимистично, чем когда-либо, в отношении прогресса, которого добивается компания, и того, как она может продолжать приносить пользу миру”, – заявил Гейтс.

До 2014 года он оставался главой Совета директоров.

Стоит отметить, что корпорация была основана в 1975 году.