Об этом сообщает Bloomberg.
Теперь миллиардер планирует продолжать сотрудничать с гендиректором компании и ее техническим руководителем.
В компании пояснили, что такое решение – процессуальное, поскольку фактически, Билл Гейтс не участвовал в управлении корпорацией еще с 2008 года. В то время он принял решение заниматься благотворительностью.
“Microsoft всегда будет важной частью работы моей жизни, и я буду продолжать заниматься с Satya и техническое руководство, чтобы помочь сформировать видение и достижения амбициозных целей компании. Я чувствую себя более оптимистично, чем когда-либо, в отношении прогресса, которого добивается компания, и того, как она может продолжать приносить пользу миру”, – заявил Гейтс.
До 2014 года он оставался главой Совета директоров.
Стоит отметить, что корпорация была основана в 1975 году.
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