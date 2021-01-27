Билл и Мелинда Гейтс в своем ежегодном письме предупредили, что пандемия коронавируса может привести к "неравенству иммунитета" - огромному разрыв между богатыми людьми, имеющими легкий доступ к COVID-вакцинам, и всеми остальными.

Письмо опубликовано в блоге миллиардера.

По словам Гейтсов, до тех пор, пока в мире не вакцинируются большие слои населения, взять под контроль пандемию будет невозможно.

“С самого начала пандемии мы призывали богатые страны помнить, что COVID‐19 – везде и представляет собой угрозу для всех”, – говорится в письме.

Билл Гейтс и его жена считают, что пока вакцины не дойдут до всех, будут появляться новые кластеры болезней.

“Эти кластеры будут расти и распространяться. Школы и офисы снова закроются. Неравенство будет расти. Все зависит от того, соберется ли мир вместе и будут ли гарантии, что вакцины, разработанные в 2020 году, спасут как можно больше жизней в 2021 году”, – пишут они.

Гейтс также заявил, что миру нужно потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы.

Фонд Гейтсов инвестировал 1,75 млрд в борьбу с коронавирусом. Миллиардер считает, что успех РНК-вакцины откроет путь к огромным достижениям в следующие 5 лет в разработке новых вакцин — технология может помочь побороть ВИЧ, туберкулез и малярию.

Он также призвал к созданию глобальной системы оповещения для выявления вспышек заболеваний, как только они случаются.

“Чтобы предотвратить повторение тягот прошлого года, к подготовке к пандемии необходимо относиться так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны”, – написал он.