Письмо опубликовано в блоге миллиардера.
По словам Гейтсов, до тех пор, пока в мире не вакцинируются большие слои населения, взять под контроль пандемию будет невозможно.
“С самого начала пандемии мы призывали богатые страны помнить, что COVID‐19 – везде и представляет собой угрозу для всех”, – говорится в письме.
Билл Гейтс и его жена считают, что пока вакцины не дойдут до всех, будут появляться новые кластеры болезней.
“Эти кластеры будут расти и распространяться. Школы и офисы снова закроются. Неравенство будет расти. Все зависит от того, соберется ли мир вместе и будут ли гарантии, что вакцины, разработанные в 2020 году, спасут как можно больше жизней в 2021 году”, – пишут они.
Гейтс также заявил, что миру нужно потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы.
Фонд Гейтсов инвестировал 1,75 млрд в борьбу с коронавирусом. Миллиардер считает, что успех РНК-вакцины откроет путь к огромным достижениям в следующие 5 лет в разработке новых вакцин — технология может помочь побороть ВИЧ, туберкулез и малярию.
Он также призвал к созданию глобальной системы оповещения для выявления вспышек заболеваний, как только они случаются.
“Чтобы предотвратить повторение тягот прошлого года, к подготовке к пандемии необходимо относиться так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны”, – написал он.
- В декабре 2020 года организации, входящие в People’s Vaccine Alliance, сделали совместное заявление о том, что около 70 бедных стран — в том числе и Украина — смогут вакцинировать от COVID-19 только одного из десяти человек в 2021 году.