Об этом сообщает издание The Guardian.

В понедельник, 9 марта, началось мировое турне Билли Айлиш. Первый концерт прошел в Маями. Во время мероприяти на экране появилось видео, на котором Билли Айлиш снимает топ и погружается в черную воду.

Видеоряд певица дополнила речью, в которой обратила внимание на проблему бодишейминга (дискриминации людей, основанной на том, как они выглядят и насколько соответствуют общепринятым “стандартам красоты”), рассказав свою собственную историю. Как известно, юная артистка предпочитает мешковатые луки, из-за чего ее нередко критикуют. Коллеги предлагают ей быть более женственной и выбирать более сексуализированные наряды.

“Вы правда знаете меня? У вас есть мнение о моем мнении, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, некоторые хвалят это. Некоторые люди используют это, чтобы опозорить других, некоторые люди используют это, чтобы опозорить меня. Но я чувствую, что вы смотрите… Всегда. Все, что я делаю, не остается незамеченным. Хотя я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение или вздохи облегчения, если бы я жила ими, я бы никогда не смогла пошевелиться. Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Вы хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? Или моя грудь? Мой живот? Мои бедра? Тело, с которым я родилась, разве это не то, что вы хотели? Если я ношу то, в чем мне удобно, — я не женщина. Если я раздеваюсь — я шл*ха. Хотя вы никогда не видели мое тело, вы все равно судите его и судите меня”, — сказала она.