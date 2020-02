Аудио уже в свободном доступе.

Месяцем ранее создатели “бондианы” заявляли о том, что именно Билли Айлиш исполнит саундтрек к новому фильму.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

“It feels crazy to be a part of this in every way. To be able to score the theme song to a film that is part of such a legendary series is a huge honour. James Bond is the coolest film franchise ever to exist. I’m still in shock,” Billie Eilish #NoTimeToDie https://t.co/g6A1w8i10s — James Bond (@007) January 14, 2020

“Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке”, — поделилась впечатлениями певица.

Вживую песню Билли Айлиш исполнит впервые 18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне.

“No Time To Die” by @billieeilish – the theme song for the 25th James Bond film is OUT NOW. Billie will perform the song at the 2020 @BRITs on 18 Feb accompanied by @FINNEAS, @HansZimmer and @Johnny_Marr #NoTimeToDie #Bond25 https://t.co/9myEfUVLsi pic.twitter.com/XVBPUbKYvk — James Bond (@007) February 14, 2020

Стоит отметить, что фильм “Не время умирать” (No Time To Die) станет 25-м фильмом бондианы. Роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг.

Музыку к фильму написали Ганc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр.

В Украине премьера фильма запланирована на 9 апреля 2020 года.

В песне Айлиш “кричит о боли быть обманутым”.

“Было ли для всех очевидно, что я влюбился в ложь?.. Ты никогда не был на моей стороне. Обмани меня один раз, обмани меня дважды… Теперь ты никогда не увидишь, как я плачу. У меня просто нет времени умирать”, – поет артистка.