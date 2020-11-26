Беларусь готовится ввести санкции против украинских чиновников

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова ввести санкции против официальных лиц Украины. На такие действия власти страны решились после того, как Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против ряда белорусских чиновников.

Об этом Макей заявил в четверг, 26 ноября, на брифинге.

“На начальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий, направленных против белорусского государства”, – заявил Макей.

По словам главы белорусского МИД, решение Украины о присоединении к санкциям ЕС “не является самостоятельным”.

“Присоединение Украины к санкциям Евросоюза – это очередное, на наш взгляд, несамостоятельное решение Украины, которое демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей. А если говорить откровенно, мы рассматриваем это практически как насмешку над здравым смыслом “, – сказал Макей.

В пятницу, 20 ноября, Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Европейского союза против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и 40 чиновников.