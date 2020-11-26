Беларусь готовится ввести санкции против украинских чиновников

Об этом Макей заявил в четверг, 26 ноября, на брифинге.
“На начальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий, направленных против белорусского государства”, – заявил Макей.
По словам главы белорусского МИД, решение Украины о присоединении к санкциям ЕС “не является самостоятельным”.
“Присоединение Украины к санкциям Евросоюза – это очередное, на наш взгляд, несамостоятельное решение Украины, которое демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей. А если говорить откровенно, мы рассматриваем это практически как насмешку над здравым смыслом “, – сказал Макей.
- В пятницу, 20 ноября, Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Европейского союза против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и 40 чиновников.
- 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. В опубликованном документе указаны 44 человека, однако имена первой четверки неизвестны.
- Европейский Союз в пятницу, 6 ноября, официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц. Санкции введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.