Беларусь готовится ввести санкции против украинских чиновников

Covid-19 Украина

обновлено 27.11.2020 в 16:02

Всего:

693407(+16218)

Болеют:

355260(+16218)

Выздоровели:

326238(+8843)

Умерло:

11909(+192)

17:19 Повышение минимальной зарплаты в Украине до 6,5 тыс. грн отложили на конец 2021 года
16:47 В Южной Корее бессимптомные больные COVID-19 массово заражают людей
16:31 Жители Швеции теряют веру в национальную стратегию борьбы с COVID-19, – опрос
15:44 Китайский производитель дисплеев отказал США в локальном IPO на 1,8 млрд долларов
Эксклюзив
15:39 В центре Киева начали устанавливать главную новогоднюю елку Украины: фото
15:08 Мила Йовович показала первые шаги своей 9-месячной дочери: видео
15:00 В Киеве из-за COVID-19 новогодние праздники в детсадах и школах пройдут без родителей и гостей
14:46 В ВОЗ призвали двигаться каждый день, а Тедрос Гебреисус показал, как это делает он
14:15 Курс Bitcoin в пятницу продолжил снижаться после резкого обвала накануне, – Bloomberg
14:00 Дэвид Линч проведет виртуальный концерт с участием Стинга и Кэти Перри
13:44 В Венесуэле осудили 6 американских руководителей нефтяной компании Citgo
13:27 В «Слуге народа» обвинили депутата Киевоблсовета Москаленко в подкупе коллег: тот ответил
12:58 Разумков созывает на субботу совещание глав фракций: ожидаются Шмыгаль и Ермак
12:31 Звезда «Друзей» Мэттью Перри объявил о помолвке
12:00 В МОЗ планируют оценить эффективность «карантина выходного дня» на следующей неделе
Эксклюзив
11:56 Кровавая распродажа: в Киеве провели марш ко Всемирному дню без меха
11:27 Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София подхватили COVID-19
10:54 В Индии будут производить более 100 млн доз российской COVID-вакцины в год
10:45 Вакцину против COVID-19 AstraZeneca дополнительно протестируют
10:00 Украинские студенты создали онлайн-ресторан памяти с блюдами, которыми питались во время Голодомора
09:28 В центре Киева в здании президиума Нацакадемии аграрных наук нашли тайник с оружием и взрывчаткой: фото
09:22 Канада может одобрить вакцину Pfizer против COVID-19 в декабре
08:01 Трамп согласился покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена
07:30 Сегодня по всей Украине будет прохладно и солнечно
01:24 Влияют ли антивакцинаторы на уровень вакцинации на самом деле?
00:07 Директора музея Революции Достоинства вызвали на допрос

26 ноября

23:32 Соратник Коломойского Палица заявил о взятках «слугам» за поддержку госбюджета, но в полицию обращаться не будет
22:49 Определены победители конкурса самых забавных снимков домашних животных: незабываемые фото
22:42 До новых выборов: Европарламент призывает ЕС прекратить выплаты Беларуси
22:01 Правительство было вынуждено сократить дефицит бюджета на 2021 год из-за МВФ — глава Минфина
21:18 Зеленский внес в Раду три законопроекта о поддержке бизнеса на карантине: детали
21:00 НАПК нашло нарушения в декларациях 5 министров и 7 судей

Беларусь готовится ввести санкции против украинских чиновников

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова ввести санкции против официальных лиц Украины. На такие действия власти страны решились после того, как Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против ряда белорусских чиновников.

Четверг, 26 ноября 2020, 13:54

Об этом Макей заявил в четверг, 26 ноября, на брифинге.

“На начальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий, направленных против белорусского государства”, – заявил Макей.

По словам главы белорусского МИД, решение Украины о присоединении к санкциям ЕС “не является самостоятельным”.

“Присоединение Украины к санкциям Евросоюза – это очередное, на наш взгляд, несамостоятельное решение Украины, которое демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей. А если говорить откровенно, мы рассматриваем это практически как насмешку над здравым смыслом “, – сказал Макей.

  • В пятницу, 20 ноября, Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Европейского союза против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и 40 чиновников.
  • 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. В опубликованном документе указаны 44 человека, однако имена первой четверки неизвестны.
  • Европейский Союз в пятницу, 6 ноября, официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц. Санкции введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.
Теги: Беларусь, ЄС, санкции, Украина

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться