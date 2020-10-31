Беларусь с воскресенья, 1 ноября, временно ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. В качестве причины называется ситуация с коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в Государственном пограничном комитете Беларуси.

“С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19”, – говорится в сообщении.

Однако ограничение не распространяется “на лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск”.

Кроме того, есть ряд других исключений. Так, ограничение не распространяется на:

1. Иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам.

2. Глав и членов официальных делегаций.

3. Иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Беларуси.

4. Водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений.

5. Членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

6. Иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь.

7. Иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси.

8. Иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Беларуси.

9. Иностранцев, следующих в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника.

10. Иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации.

11. Граждан России, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в РФ.

12. Иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси в соответствии с Соглашением между белорусским правительством и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС работниками, транспортными средствами и грузами ЧАЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения (а также иностранными специалистами, которые работают над проектами по закрытию ЧАЭС).

Граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми белорусских граждан, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней (речь идет о прибытии из стран, “включенных в перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19”).