Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста украинскому послу Игорю Кизиму из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В ведомстве подчеркнули, что указ Зеленского является “недружественным и дискриминационным”. Отмечается, что таким образом Украина якобы вмешивается во внутренние дела Беларуси, а указ украинского президента подрывает доверие в двусторонних отношениях между государствами.

В МИД Беларуси пригрозили, что в случае отсутствия реакции на ноту протеста будут вынуждены принять соответствующие меры для защиты национальных интересов. При этом ведомство подчеркнуло, что не планирует переходить “красные черты”.