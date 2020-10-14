Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
В ведомстве подчеркнули, что указ Зеленского является “недружественным и дискриминационным”. Отмечается, что таким образом Украина якобы вмешивается во внутренние дела Беларуси, а указ украинского президента подрывает доверие в двусторонних отношениях между государствами.
В МИД Беларуси пригрозили, что в случае отсутствия реакции на ноту протеста будут вынуждены принять соответствующие меры для защиты национальных интересов. При этом ведомство подчеркнуло, что не планирует переходить “красные черты”.
- Ранее Кабинет Министров принял решение об упрощении порядка выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в Украину в безвизовом режиме. Это нововведение особенно актуально для граждан Республики Беларусь, специалистов в сфере IT-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей.