У п’ятницю, 28 травня, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Сьогодні влада опублікувала їхній перелік.

Список товарів з’явився білоруському національному правовому порталі.

У документі зазначається, що основна його частина набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування і діятиме пів року (6 місяців), а імпорт в Білорусь окремих видів товарів з України здійснюється за разовими ліцензіями. Видавати такі ліцензії уповноважене Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі за погодженням з державними органами та іншими організаціями.

Режим індивідуального ліцензування торкнеться наступних груп товарів:

кондитерські вироби з цукру, шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао;

фруктові та овочеві соки;

пиво;

плити деревостружкові та деревоволокнисті;

шпалери та аналогічні настінні покриття;

туалетний папір та окремі види картонної та паперового упаковування;

будівельна цегла з кераміки, керамічна плитка, скляні ампули, радіатори та інші вироби та їх частини з чорних металів;

сільськогосподарські машини для обробки ґрунту;

пральні машини;

меблі та їх частини.

Нагадаємо, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

Відповідне рішення було затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Воно набере чинності через 10 днів після публікації та передбачено на 6 місяців.

У Міністерстві економіки України наголосили, що “такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними”.

“Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі”, – пояснили в Мінекономіки.