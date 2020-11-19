Об этом сообщается на сайте Комитета государственной безопасной Беларуси.
Путило и Протасевич попали в так называемый перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.
В ноябре Следственный комитет Беларуси открыл на них уголовное дело якобы за умышленное разжигание социальной розни в отношении представителей власти и силовых органов.
- В октябре суд Центрального района Минска признал крупнейший белорусский независимый Telegram-канал “NEXTA-Live” и логотип NEXTA экстремистскими материалами.