Власти Беларуси внесли в список террористов основателя белорусского независимого Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего заместителя главного редактора Романа Протасевича.

Об этом сообщается на сайте Комитета государственной безопасной Беларуси.

Путило и Протасевич попали в так называемый перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В ноябре Следственный комитет Беларуси открыл на них уголовное дело якобы за умышленное разжигание социальной розни в отношении представителей власти и силовых органов.