Після того, як ЗМІ з'ясували, що Мінський аеропорт отримав лист про загрозу вибуху літака Ryanair пізніше, ніж про "мінування" сповістили екіпаж, білоруська влада заявила, що повідомлень було декілька.

Відповідну заяву розповсюдив Слідчий комітет Білорусі.

Як сповіщалося, американське інтернет-видання The Daily Beast у співпраці з центром “Досьє” провели розслідування і з’ясували, що той самий лист, в якому йдеться про нібито загрозу вибуху літака, який пролітав над Білоруссю з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту, було отримано аеропортом Мінська 23 травня о 12:57. Тобто майже за пів години після того, як білоруський авіадиспетчер повідомив про загрозу для борта Ryanair і за 10 хвилин після того, як літак вже змінив курс на Мінськ.

Після того, як ця інформація була розповсюджена, білоруська влада заявила, що поширюється “неповна та неперевірена інформація, спрямована та маніпуляцію громадською думкою”, і оголосила, що повідомлень про мінування літака буцімто було два. І перше було отримано раніше за те, про яке інформують журналісти.

“Вже встановлено, на що звертаємо особливу увагу, що повідомлень про “замінування” літака, що надійшли за допомогою Швейцарського поштового сервісу анонімної пошти ProtonMail, було кілька — о 12:25 і о 12:56“, — йдеться в повідомленні СК Білорусі.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, зізнається у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.