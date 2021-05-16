Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
“Рішення про перенесення заходу було ухвалено Виконавчим комітетом в світлі поточної ситуації в Білорусі і для забезпечення впевненості в плануванні організаційних комітетів, національних федерацій і їхніх команд”, — йдеться в релізі IBU.
В наслiдок цієї зміни стартовий етап сезону 27-28 листопада 2021 року переноситься в Естерсунд.
Швеція прийме перші два етапи Кубка світу: з 27 по 28 листопада і з 2 по 5 грудня поточного року. Раніше планувалось, що стартовий етап відбудеться в Контіолахті, Фінляндія.
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