Министерство обороны Беларуси начало третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил страны. Отдельные воинские части приводятся в "высшую степень боевой готовности", также к службе призывают военных из запаса.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

“С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса”, – говорится в сообщении.

О приведении армии в полную боевую готовность Александр Лукашенко распорядился 22 августа. Он заявил, что принял это решение впервые за 25 лет.