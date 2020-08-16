Министерство обороны Беларуси объявило военные учения в Гродненской области у границы с Литвой.

Об этом говорится в сообщении ведомства у Telegram.

В маневрах примут участие зенитно-ракетные войска, танковые и механизированные батальоны.

“С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островка, полигоны “Гожский” и “Неман”, – сообщили в министерстве.

Сообщается также, что подразделения зенитных ракетных полков уже заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы.

Напомним, еще 15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

СПРАВКА. Гродно — город в Беларуси, административный центр Гродненской области. Город расположен в западной части области, вблизи границы с Польшей и Литвой (в 15 и 30 км соответственно).