Об этом говорится в сообщении ведомства у Telegram.
В маневрах примут участие зенитно-ракетные войска, танковые и механизированные батальоны.
“С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островка, полигоны “Гожский” и “Неман”, – сообщили в министерстве.
Сообщается также, что подразделения зенитных ракетных полков уже заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы.
Напомним, еще 15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.
СПРАВКА. Гродно — город в Беларуси, административный центр Гродненской области. Город расположен в западной части области, вблизи границы с Польшей и Литвой (в 15 и 30 км соответственно).
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