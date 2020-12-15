Об этом заявил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, Беларусь запланировала покупку зарубежной вакцины от коронавируса, налаживает производство российской вакцины и готовится к разработке собственной вакцины. Лукашенко добавил, что через некоторое время коронавирус станет такой же болезнью, как грипп.

“Итак, нам понадобится вакцина. Надо разработать свою, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то около пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении”, – заявил Лукашенко.

Сейчас 5 млн рублей равно 1,9 млн долларов. Эта сумма действительно небольшая для разработки вакцин. Для сравнения, компания Pfizer заявляла, что готова потратить более 1 млрд долларов на разработку. Окончательная сумма расходов пока неизвестна.