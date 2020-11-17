Министерство иностранных дел Беларуси в ответ на введение новых санкций Европейским союзом и Канадой против белорусской власти и лично непризнанного президента Александра Лукашенко зеркально расширило санкционный список.

Об этом сообщает агентство БелТА.

При этом санкционный список белорусский МИД не опубликовал “в рамках дипломатической корректности”.

“Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство”, – заявили в ведомстве.

Там отметили, что у санкций нет перспектив, и для обеих сторон они будут иметь только негативный эффект.