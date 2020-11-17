Об этом сообщает агентство БелТА.
При этом санкционный список белорусский МИД не опубликовал “в рамках дипломатической корректности”.
“Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство”, – заявили в ведомстве.
Там отметили, что у санкций нет перспектив, и для обеих сторон они будут иметь только негативный эффект.
- Ранее сообщалось, что Европейский Союз 6 ноября официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц.