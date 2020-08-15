Правительство Беларуси воспримет введение санкций со стороны Европейского союза из-за протестов в стране, как "конец политики блока относительно страны".

Об этом заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз в комментарии агентству “БелаПАН”.

Он пояснил, что Беларусь готова к диалогу с ЕС, но ждет ответной реакции со стороны блока.

“Поэтому ключевой вопрос сейчас – есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть. Поэтому в любых условиях, при любых обстоятельствах мы настроены поддерживать общение и продолжать пусть и сложный, но диалог”, – сказал чиновник.

Согласно данным Reuters, в Евросоюзе ряд стран выступают за решительный ответ властям Беларуси, в первую очередь Австрия, Германия и Швеция. В свою очередь Польша, Чехия, и страны Балтии выступают за посредничество на переговорах между белорусской оппозицией и Лукашенко.

“Черный список” может быть подготовлен и представлен на голосование до конца этого месяца.

Евросоюз впервые ввел санкции против Беларуси в 2004 году. В ЕС ужесточили их в 2011 году из-за нарушений прав человека и демократических стандартов.

Многие из санкций были отменены после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко освободил политических заключенных в 2016 году. Но эмбарго на поставки оружия сохраняется (как и санкции в отношении ряда лиц, связанных с исчезновениями нескольких оппозиционных активистов и журналиста).