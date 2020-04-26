Об этом сообщает авиакомпании “Белавиа”.

“Открытие данного рейса поспособствует налаживанию и укреплению торгово-экономических и культурных взаимоотношений между белорусскими и австрийскими партнерами, а также ввиду сложившейся ситуации в мире облегчит возвращение домой граждан обеих стран. Рейс в Вену – это первый шаг на пути к возвращению привычного уклада жизни”, – отметил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

Полеты будут осуществляться ежедневно в международный аэропорт “Швехат” с вылетом из Минска в 8:50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14:25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в аэропорт “Минск” планируется в 10:45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16:15 (по вторникам, четвергам и субботам). Время в пути составит около 2-х часов.

Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составит от 69 евро, включая таксы и сборы, и от 146 евро – туда-обратно.

“Настоящий кризис, вызванный COVID-19, оказывает очень сильное влияние на авиационную и туристическую отрасль по всему миру. Однако прошлые кризисы, связанные с вспышками атипичной пневмонии (SARS), эпидемией Эболы и террористическими актами 11 сентября 2001 г., авиационный бизнес пережил и стал ещё сильнее. Конечно, это может занять некоторое время, но я настроен оптимистично и считаю, что авиационный бизнес восстановится, а новые рейсы “Белавиа” в Вену станут первым шагом в будущее”, — отметил генеральный директор и управляющий Венского аэропорта Джулиан Джагер.