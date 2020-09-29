Об этом сообщает “БелТА”.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и РФ подтвердил журналистам, что диалог по дорожным картам возобновился.

“Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано. Там какие сроки были? Мы должны были ввести определенные нормы, межправсоглашения с 1 января 2020 года, а сегодня уже, слава богу, октябрь наступает. Все сдвинется по времени несколько”, – сказал Семашко.