Об этом сообщает “БелТА”.
Посол Беларуси в России Владимир Семашко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и РФ подтвердил журналистам, что диалог по дорожным картам возобновился.
“Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано. Там какие сроки были? Мы должны были ввести определенные нормы, межправсоглашения с 1 января 2020 года, а сегодня уже, слава богу, октябрь наступает. Все сдвинется по времени несколько”, – сказал Семашко.
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