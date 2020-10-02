Беларусь отреагировала на санкции Европейского союза против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и ввела ответные.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

“Санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. В первую очередь среди членов ЕС”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной в ответ с сегодняшнего дня вводится в действие свой санкционный список.

При этом, “в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой” Беларусь не будет публиковать свой санкционный список.

Также в МИД Беларуси заявили, что в случае раскрутки “санкционного маховика” со стороны ЕС может встать вопрос целесообразности сохранения дипломатических отношений.

“Вместо того, чтобы сулить белорусам “золотые горы в следующей жизни”, призываем Европейский союз здесь и сейчас удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами, такими как нелегальная миграция, международная преступность и терроризм, пандемия инфекционных заболеваний и их социально-экономические последствия, которые Европе и миру еще предстоит в полной мере ощутить. Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для “сепарированных” вами”, – добавили в МИД.