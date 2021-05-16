Про це повідомляється на сайті відомства.
“Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь при виїзді з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть у Гомельській і Гродненській областях”, – йдеться у повідомленні.
Білоруські прикордонники пояснили, що у цьому випадку “транспортним засобом” вважається механічний транспортний засіб, що має не менше чотирьох коліс, технічно допустима максимальна маса якого не перевищує п’яти тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин.
Платіж для транспортних засобів до п’яти тонн встановлений у розмірі однієї базової величини – 29 білоруських рублів (близько 320 гривень).
Його сплата повинна здійснюватися водієм транспортного засобу до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску.
Від сплати податку за наявності документів звільняються водії, які:
- їдуть на похорон членів родини та близьких родичів, а також супровідні особи померлих для поховання;
- учасники та інваліди війни; інваліди I та II груп та їхні супровідні особи;
- учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування у санаторно-курортні установи.
Також зазначається, що за рішенням обласних рад депутатів даний перелік може бути розширений.
- Раніше повідомлялося, що жителям Білорусі з 20 грудня заборонили виїзд з країни через наземні кордони. Тоді постанова ради міністрів наказала тимчасово призупинити перетин державного кордону на виїзд громадянами Білорусі, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території країни.