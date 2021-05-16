Державний прикордонний комітет Білорусі завив про введення мита за перетин білоруського кордону в бік України, Литви та Польщі.

Про це повідомляється на сайті відомства.

“Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь при виїзді з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть у Гомельській і Гродненській областях”, – йдеться у повідомленні.

Білоруські прикордонники пояснили, що у цьому випадку “транспортним засобом” вважається механічний транспортний засіб, що має не менше чотирьох коліс, технічно допустима максимальна маса якого не перевищує п’яти тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин.

Платіж для транспортних засобів до п’яти тонн встановлений у розмірі однієї базової величини – 29 білоруських рублів (близько 320 гривень).

Його сплата повинна здійснюватися водієм транспортного засобу до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску.

Від сплати податку за наявності документів звільняються водії, які:

їдуть на похорон членів родини та близьких родичів, а також супровідні особи померлих для поховання;

учасники та інваліди війни; інваліди I та II груп та їхні супровідні особи;

учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування у санаторно-курортні установи.

Також зазначається, що за рішенням обласних рад депутатів даний перелік може бути розширений.