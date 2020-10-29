Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию для граждан Украины, Литвы, Латвии и Польши.

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси, передает издание TUT.by.

Решение о временном закрытии границ объяснили напряженной эпидемиологической ситуацией в этих странах.

“В связи с эпидемической ситуацией в соседних странах, Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины”, – заявили в ведомстве.

Однако запрет на въезд не касается некоторых категорий граждан. Так, в Беларусь будут пропускать: сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений при наличии дипломатических и служебных паспортов; водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

К слову, пункт пропуска в аэропорту Минска будет работать без изменений.

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили эту информацию. Ограничения вступают в силу 29 октября. Срок их действия не указан.

“Указанные ограничения смежная сторона аргументирует дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции”, – добавили в ведомстве.