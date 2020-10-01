Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Как отмечается, Владимир Константинов, глава так называемого Госсовета Республики Крым, в формате видеоконференции принял участие в VII Форуме регионов Беларуси и РФ по приглашению Беларуси.
Украина в связи с этим “недопустимым недружественным шагом, который ставит под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополя” вызвала советника-посланника Посольства Беларуси для дачи объяснений.
“Представитель Посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась”, — отметили в МИД.
Кроме того, во время встречи украинская сторона нарушила еще ряд вопросов, как недружественный инцидент с остановкой и досмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе, продолжение репрессий против участников мирных протестов в Беларуси.
- На днях стало известно, что экономический Форум регионов Украины и Беларуси, который должен состояться в белорусском городе Гродно в октябре, перенесли на 2021. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь в рамках этого мероприятия отменили.
- Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко, состоявшаяся накануне, “не означает его признание легитимным главой государства”.
- Также в МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Александра Лукашенко как президента Беларуси (после 5 ноября) Украины планирует называть его по имени, без указания должности.
- Власти Беларуси считают непризнание Украины Александра Лукашенко президентом недружественным жестом и попыткой вмешательства во внутренние дела республики.