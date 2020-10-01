Представитель российской оккупационной власти в Крыму принял участие в VII Форуме регионов Беларуси и РФ. МИД Украины выразил протест белорусской стороне.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Как отмечается, Владимир Константинов, глава так называемого Госсовета Республики Крым, в формате видеоконференции принял участие в VII Форуме регионов Беларуси и РФ по приглашению Беларуси.

Украина в связи с этим “недопустимым недружественным шагом, который ставит под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополя” вызвала советника-посланника Посольства Беларуси для дачи объяснений.

“Представитель Посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась”, — отметили в МИД.

Кроме того, во время встречи украинская сторона нарушила еще ряд вопросов, как недружественный инцидент с остановкой и досмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе, продолжение репрессий против участников мирных протестов в Беларуси.