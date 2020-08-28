Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген в ОБСЕ поддержал протестующих в Беларуси и выступил за проведение свободных и честных выборов в стране.

Об этом он заявил на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

По словам Бигена, “миру ясно, что выборы 9 августа в Беларуси были сфальсифицированы”.

“В день выборов поступили убедительные сообщения о серьезных нарушениях при подсчете голосов и сообщении результатов выборов, а также об ограничительных мерах, запрещающих местным независимым наблюдателям находиться на избирательных участках. И, к сожалению, из-за масштабов этой фальсификации белорусский народ никогда не узнает реальных результатов своих выборов”, — отметил он.

Заместитель госсекретаря напомнил о многочисленных нарушениях при проведении выборов: преследовании активистов, журналистов и оппозиционных кандидатов, препятствовании их регистрации и арестах.

Биген отметил смелость белорусского народа, проявленную во время протестов, и подчеркнул, что США поддерживают стремления демонстрантов.

“Соединенные Штаты твердо поддерживают право белорусского народа требовать от своего правительства соблюдения принципов, за которые выступает ОБСЕ: свободных и справедливых выборов и защиты прав человека. Каждое государство-участник ОБСЕ обязалось соблюдать эти принципы в Хельсинкских соглашениях и Заключительном акте”, — сказал он.

По словам Бигена, мировое сообщество готово “поддержать народ Беларуси в его стремлении к своей нации”. Для этого, как отметил заместитель госсекретаря, необходимо следующее:

“Во-первых, необходимо немедленно положить конец насилию над белорусским народом и освободить всех несправедливо задержанных. Во-вторых, народу Беларуси необходимо предоставить право на самоопределение для выбора собственных лидеров посредством действительно свободных и справедливых выборов с независимими наблюдателями”.

Кроме того, Биген заявил, что происходящее в Беларуси — “не соревнование между Востоком и Западом и, конечно, не соревнование между Россией и Соединенными Штатами”.

“Это битва между правителем и его народом. Соединенные Штаты не стремятся контролировать или решать судьбу белорусского народа. Это им и только им решать. Но если мы в этом органе не поддерживаем их, мы дискредитируем все, за что выступает ОБСЕ”, — считает он.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования.

10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов. Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.

После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.