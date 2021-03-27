Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как песня беларусской группы нарушает правила.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

После того, как 10 марта представители Европейского вещательного союза обратились к Белтелералиокомпании с просьбой изменить старую песню “Я научу тебя” группы “Галасы ЗМеста” или поменять ее на другую, поскольку в ней был найден политический подтекст, белорусская сторона предложила другую композицию.

Отмечается, что ЕВС нашел и в новой песне политический подтекст.

“Поскольку Белтелерадиокомпания не подала заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни “Евровидение” в мае”, – говорится в заявлении.

Что известно о белорусской группе и песне?

“Галасы ЗМеста” — белорусская музыкальная группа из города Барановичи (Брестская область). Ее создали бывшие “КВНщики”.

Всего в коллективе 5 человек. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве он выступал за команду КВН “Эскадрон гусар”.

Как сообщает белорусское издание TUT.BY, проект “Галасы ЗМеста” появился осенью 2020 года как ответ на августовские события – массовые протесты против результатов президентских выборов.

Музиканты группы не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко, исполняют язвительные песни о протестах в стране, лидерах белорусской оппозиции и политической ситуации в Беларуси.

Песня “Я научу тебя”, с которой группа планировала выступить на “Евровидении”, звучит на русском языке.

“Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему”, — поется в припеве.

Многие увидели в словах композиции политический подтекст.

В официальном Instagram песенного конкурса пост об участниках из Беларуси набрал немало комментариев, в основном – нелестных. Много негативных комментариев и дизлайков было и под песней “Я научу тебя” на YouTube-канале “Евровидения”. Композицию оттуда уже удалили.