Об этом сообщили организаторы мероприятия.
После того, как 10 марта представители Европейского вещательного союза обратились к Белтелералиокомпании с просьбой изменить старую песню “Я научу тебя” группы “Галасы ЗМеста” или поменять ее на другую, поскольку в ней был найден политический подтекст, белорусская сторона предложила другую композицию.
Отмечается, что ЕВС нашел и в новой песне политический подтекст.
“Поскольку Белтелерадиокомпания не подала заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни “Евровидение” в мае”, – говорится в заявлении.
Что известно о белорусской группе и песне?
“Галасы ЗМеста” — белорусская музыкальная группа из города Барановичи (Брестская область). Ее создали бывшие “КВНщики”.
Всего в коллективе 5 человек. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве он выступал за команду КВН “Эскадрон гусар”.
Как сообщает белорусское издание TUT.BY, проект “Галасы ЗМеста” появился осенью 2020 года как ответ на августовские события – массовые протесты против результатов президентских выборов.
Музиканты группы не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко, исполняют язвительные песни о протестах в стране, лидерах белорусской оппозиции и политической ситуации в Беларуси.
Песня “Я научу тебя”, с которой группа планировала выступить на “Евровидении”, звучит на русском языке.
“Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему”, — поется в припеве.
Многие увидели в словах композиции политический подтекст.
В официальном Instagram песенного конкурса пост об участниках из Беларуси набрал немало комментариев, в основном – нелестных. Много негативных комментариев и дизлайков было и под песней “Я научу тебя” на YouTube-канале “Евровидения”. Композицию оттуда уже удалили.
- В октябре прошлого года Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. В опубликованном документе были указаны 44 человека.
- Европейский Союз в ноябре официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц. Санкции были введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.
- 20 ноября Украина и еще ряд стран присоединились к санкциям Европейского союза против белорусских чиновников. В ответ министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова ввести санкции против официальных лиц Украины.
- 25 февраля 2021 года Европейский союз на год продлил санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.